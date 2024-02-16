港零售協會：春節化妝珠寶生意 錄低雙位數升幅

謝邱安儀稱，疫後全面通關的首個農曆新年，有花車巡遊及煙花匯演，帶動訪港遊客人數上升，推動化妝品、鐘表珠寶的零售數字錄低雙位數溫和升幅。但在化妝品方面，遊客偏向買低價的產品，消費力不是很強。這種旅客消費力減弱的情况，由全面通關時已出現。

另外，關於本地市場方面，受到市民外遊及北上消費和探親等因素的影響，謝邱安儀指本地零售類別表現較為普通甚至較弱，包括超市、電器和家俬等，普遍呈單位數以至低雙位數的跌幅。

指零售巿道返疫前七成至八成

至於零售巿道是否已恢復至疫情前，謝邱安儀表示，現時零售數字大約是疫情前的七成至八成，她提到去年12月有個別類別零售商，短時間銷售水平回到疫情前，但當計及較整體的平均數字，就絕對未回到疫情前水平。她續稱，協會會員提到，雖然鐘表珠寶、化妝品比去年農曆新年有一定升幅，但較疫情前仍有距離。至於何時能回到疫前水平，她認為有關預測是不切實際，因為現時本港環境，包括整體巿况及零售方面已經轉變。