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經濟

彭博：李澤楷擬售富衛持股 集團意向估值百億美元 永明金融等傳洽商

【明報專訊】彭博社引述消息人士表示，李澤楷有意出售旗下保險公司富衛的持股，作為富衛推遲多次上市後的選項之一。消息指出，富衛意向的估值為100億美元，多家環球保險公司，包括加拿大永明金融已與富衛接觸表達合作興趣，不過在價錢談判上遇上阻礙。富衛代表回覆查詢時，表示拒絕置評。

明報記者 歐陽偉昉

傳價錢談判遇阻 富衛永明拒評論

除永明外，消息人士指有意擴大在香港和東南亞市場的保險公司，也表達潛在交易興趣。若有新的策略投資者加入，可為長期等待富衛上市的投資者提供退出的方法，在目前市場波動下，消息人士指富衛不太可能很快地再次申請上市。去年底富衛主席馬時亨接受訪問時稱，近年本港新股市場淡靜，新股集資額大跌，難以在現時市况上市，稱若今年「恒指有3萬點，估值改善和資金重來」，則或會再考慮上市時機。

消息人士：富衛短期不太可能再申上市

消息人士表示，若然交易成功，富衛會運用部分償還債務，並預留部分資金集中於可持續的盈利能力和增長。富衛尚在考慮當中，交易可能不會進行。永明回覆彭博查詢時，表示公司不會評論收購合併傳聞，公司一直尋找擴大業務的機會，幫助達到其中期財務目標，並支持公司在資產管理、加拿大、美國和亞洲的四大策略支柱發展。

李澤楷於2013年收購ING於香港、澳門和泰國業務，多年來透過收購拓展市場，目前在10個亞洲市場營運。富衛在2021年首度公布擬於美國上市，惟當時曾美國對中國內地長臂監管問題而停滯，至2022年申請改在港交所上市，先後三度入表申請，惟因市况問題延遲至今。據招股書顯示，李澤楷旗下的盈科拓展持有富衛77.69%股權，其他股東包括資產管理公司阿波羅、李嘉誠基金會、瑞士再保險、加拿大退休基金等。

2023年上半年，富衛集團新業務價值為4.82億美元，2019年至2022年的複合年均增長率為33%。去年上半年，富衛錄4400萬美元淨利潤，但扣除支付予永續債和非控制權益持有人後，股東反錄3200萬美元虧蝕。富衛負債水平較高，截至去年上半年底，富衛債項和貸款為35.69億美元，綜合股權槓桿比率為24%，相對友邦（1299）同期為11.4%。

相關字詞﹕富衛 李澤楷 上市 保險 港交所

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