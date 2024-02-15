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經濟

香港地產

新春淡季 私宅租金指數連跌兩月

【明報專訊】雖然近期私宅租金處升軌，但中原地產最新統計顯示，今年1月中原城市租金指數CRI，最新報116.20點，按月跌0.33%，租金連跌兩個月共1.02%，惟指數半年間，仍處於116點到117點之間爭持。中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，新春前為傳統租賃淡季，指數回軟屬正常，並非轉勢向下信號。她表示，住宅租務市場仍有需求，料短期可於116點水平企穩，待新春完結後及本地經濟復蘇，租金可望回升。

豪宅租金指數連挫3個月

至於反映大型屋苑租金的CRI Mass，報121.20點，按月跌0.64%；CRI（中小型單位）最新報118.35點，按月跌0.32%。上述兩項指數皆齊跌兩個月，期內分別累跌1.29%及1%。豪宅方面，CRI（大型單位）報102.32點，按月跌0.39%，連跌3個月共1.87%。

四大分區方面，出現三區跌、一區升局面。港島、九龍、新界東CRI Mass，最新分別報110.48點、108.48點、138.83點，按月分別跌1.78%、0.9%及0.42%。

反觀新界西CRI Mass，最新報144.11點，按月升0.78%，連升3個月共1.98%，創25個月、即逾2年新高，重上2021年12月水平，反映新界西租金在淡季逆市上升。

相關字詞﹕經濟復蘇 租金指數

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