新春淡季 私宅租金指數連跌兩月

【明報專訊】雖然近期私宅租金處升軌，但中原地產最新統計顯示，今年1月中原城市租金指數CRI，最新報116.20點，按月跌0.33%，租金連跌兩個月共1.02%，惟指數半年間，仍處於116點到117點之間爭持。中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，新春前為傳統租賃淡季，指數回軟屬正常，並非轉勢向下信號。她表示，住宅租務市場仍有需求，料短期可於116點水平企穩，待新春完結後及本地經濟復蘇，租金可望回升。