天鑽3房875萬沽 業主料損手24%

林奕俊續指出，單位原業主2020年以1069萬元一手購入，持貨約4年，帳面已蝕194.2萬元或約18%，連同使費料有機會實蝕約254.7萬元或約24%。

摩星嶺道洋房業主料實蝕35%離場

港島方面，薄扶林老牌豪宅摩星嶺道6號，新近錄得1年半以來首宗二手成交，同樣為蝕讓個案。

資料顯示，落成於1972年、樓齡約52年的薄扶林摩星嶺道6號一幢單號洋房，實用1899方呎，農曆新年前以4455萬元售出，實呎23,460元，為屋苑近1年半首宗二手成交；原業主於2021年以6250萬元購入，帳面蝕1795萬元或29%，若連其他使費，料有機會實蝕約2170萬元，蝕幅約35%。

專才購會景閣1房 料慳稅393萬

另外，灣仔豪宅會景閣新錄內地專才入市個案。中原副區域營業經理張志波表示，會景閣高層18室，實用623方呎1房間隔、望海景，原業主去年放盤叫價1700萬元，減價200萬或12%後，以1500萬元成交、實呎24,077元，據悉新買家為內地專才，料受惠「先免後徵」，估計可節省約393.75萬元辣稅；原業主早於1996年以904萬元買入單位，現帳面獲利596萬元或66%。