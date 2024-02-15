陳秉志沽南區工廈單位 每呎低見4000元

涉樓面1.5萬呎 成交價6072萬

上述怡達工業大廈，位於黃竹坑香葉道4號，毗鄰為區內指標甲級商廈One Island South，今次陳秉志售出的一籃子單位，位於2樓D室、9樓B、C室、11樓C室、以及19樓D室，總面積合共約15,180方呎；資料顯示，該批單位上月以合共6072萬元售出，呎價約為4000元。

資料顯示，該大廈近年二手成交不算活躍，對上一宗買賣個案，追溯到2022年3月、即第五波疫情爆發時，當時大廈一個高層A室，面積約2475方呎，以2200萬元售出、呎價約為8888元，意味是次新成交呎價，較近兩年前低約4800餘元或55%。

同廈兩年前呎售近8900元

不過，由於今次售出之物業，是陳秉志早於1983至1986年期間購入，當年總成交價約281萬元，故即使現時以低價售出，但帳面仍大幅獲利5791萬元，賺幅高近21倍。

事實上，陳秉志為該廈大業主之一，早於1975年起，至2002年間先後購入28個單位作為長線收租，涉投資總金額約2046.4萬元，到2022年開始放售，整批單位分佈於高、中及低層，面積約介乎2545至7310方呎，總面積合共約93,275方呎，佔整幢物業約38.8%業權，當時意向價約7.27億元、即意向呎價約7800元。換言之，今次成交呎價，亦較兩年前意向價低約五成。

早於1980年代購入 帳面賺21倍

另資料顯示，尖沙嘴力寶太陽廣場一個面積約1955方呎的低層18室，上月以2800萬元售出、呎價約14,322元，買家為恒比銀行蘇黎世（香港）有限公司，為跨國銀行Habib Bank AG Zurich旗下子公司；原業主則於2003年以542萬元購入，現帳面獲利2258萬元，物業期內升值約4.2倍。

（發展商專訪）