麒豐資本：看準地價跌 擬插旗住宅 觀塘兩工商項目部署今年推出

明報記者 林尚民

由莎莎國際（0178）主席郭少明幼子郭浩泉、泛海國際（0129）主席馮兆滔兒子馮康，以及宏基資本前副總裁洪英偉等組成的「80後」班底，於2018年組成麒豐資本，成立至今逾5年，除在港島南區發展豪宅外，過往主力發展工商物業。洪英偉表示，因過往本港住宅地皮價格太高、「防守性不足」，故主力發展工商物業，惟自去年起，住宅地價已累積一定跌幅，未來會留意不同住宅項目的投資機會，包括私人地皮及官地等。

不過，他強調，由於現時息口依然較高，影響公司發展成本，故今後在投資新項目時，依然會採取較審慎的入市態度，而息口對成本上的增加，亦會計算在出價之內。

洪英偉：入市態度保持審慎

展望地產後市，洪英偉認為，隨中國內地經濟復蘇，期望今年下半年，本港樓市走勢會趨向穩定，其中更為看好豪宅。事實上，麒豐資本早於2021年底，開始收購南區赤柱舂磡角道54號，先後以近4億元統一業權；洪續稱，項目正處拆樓階段，計劃下半年推出相關屋地於市場招標，若果未能成功標售，亦有機會重建成一幢獨立洋房豪宅。

工商物業方面，洪英偉指出，如以成交量而言，2023年是最淡靜時期，但無論是投資者、自用買家，甚至是基金入市，在2023年第四季至2024年1月，成交量都見回升，市場亦不乏全幢成交，反映部分投資者早着先機，趁未來加息機會低而提早入市，相信今年工廈及寫字樓，在價格、成交量都會止跌回升。

另一方面，麒豐資本今年將有兩個工商項目推出市場，其中觀塘鴻圖道32號項目，現時已屆現樓，為寫字樓連零售項目，包括20層寫字樓、9層零售樓面、5層停車位場，涉約19萬方呎總樓面，當中寫字樓單位約有171個，面積約由580方呎起，標準樓層一梯7伙設計，全層面積則約6000方呎；零售樓層每層面積約6000至1萬方呎。

鴻圖道32號預租反應理想

洪透露，上述項目將會分階段出售，目標是今年內售出約20%樓面，其餘物業將暫時收租。洪英偉指出，目前已有一家裝修公司，預租半層約3000方呎樓面，月租約7萬元，呎租約20多元；而全數177個停車位，亦獲停車場營運商全數租用，平均每個車位月租約3000元以上，估計月租收益超過53萬元。至於同系另一項目，為觀塘鴻圖道33號新式工業項目海傲，將緊接鴻圖道32號於下半年推出，項目設107個單位，1梯4伙設計，各單位面積約1700方呎，並設有兩層地庫停車場，設有24個私家車位、7個貨車位等，項目樓層高度達4.9米，屬觀塘同區較罕見。

洪英偉補充，連同上述3個全新項目，以及新蒲崗新派工廈東傲餘貨，旗下物業市值約50億元。

（發展商專訪）