Lyft業績指引有誤盤後曾抽高六成 澄清後升幅急收窄

昨早段升逾三成 創52周高

Lyft的經調整利潤率，反映利潤佔訂單總額的百分比，是市場人士密切關注的指標。利潤率愈高，反映Lyft從訂單獲得的分成愈高。由於許多股票交易都由電腦程式自動完成，可在極短的時間對新信息作出反應，異乎尋常的利潤率升幅，可在多數人還未來得及消化就觸發大量買盤。

程式交易空軍補倉推動股價

根據FactSet的數據，與同業相比，Lyft更易成為空軍目標，空倉相當於Lyft已發行股票接近12%，而對手優步（Uber）（美：UBER）的這一比例不到3%。異乎尋常的利好消息，會促使空軍補倉，推動股價向上。

自2019年上市以來，Lyft股價已較招股價跌約八成。該公司至今尚未獲利，但其預計2024年現金流將首次轉為正值，意味其現金收入，將超過這一年的支出。企業通常以這指標來預示未來的盈利路徑。

（綜合報道）

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