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經濟
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The Body Shop 英業務進破產程序

【明報專訊】護膚品牌The Body Shop的英國業務進入破產管理程序，有可能導致企業出售，部分或全部門店關閉。該品牌在英國接近200個門市，加上物流中心及總部，逾2200名僱員面臨失業危機。

逾2200僱員面臨失業

去年11月才收購The Body Shop的德國私募股權企業Aurelius透露，由於聖誕節及新年銷情黯淡，無力重振業務，已委託FRP諮詢公司作為管理者，處理The Body Shop在英國的破產管理程序。管理者目前仍然維持門市的營運，並將考慮所有選項，為品牌尋找出路。

管理者稱，創建「更靈活、財務更穩定的英國業務」是改革的重要部分。消息人士透露，管理者期望該品牌仍會繼續經營，但門市數量將會減少，並預計將大幅削減人力及租金成本。Aurelius此前已關閉直銷業務The Body Shop at Home，並出售其在歐洲和亞洲部分門市。據悉，這些門市一直處於虧損。

早前已關閉直銷業務

該品牌由已故環保活動家Anita Roddick於1976年在英國布萊頓（Brighton）創立，以提供天然產品，並拒絕動物測試而聞名，在1980至90年代是英國最受歡迎的零售商之一。不過近年愈來愈多護膚品牌同樣以環保及動物權益掛帥，令其面臨激烈的市場競爭。

The Body Shop於2006年由歐萊雅收購，然後歐萊雅於2017年以10億歐元的價格，將其出售給巴西化妝品製造商Natura。由於獲利能力成疑，Natura於去年11月又以2.07億鎊（約20億港元）的價格，將其出售給Aurelius。作為管理者的FRP表示，該品牌過去在不同經營者的領導下，長期面臨財務挑戰；同時，整個零售業的環境也相當困難。

（綜合報道）

[國際金融]

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