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經濟
國際金融

提前減息降溫 美債息見4.3厘 美元續強 日圓逾3個月首失150關

【明報專訊】美國1月通脹升幅高於預期，令聯儲局提前減息的預期進一步降溫。彭博全球債務指數今年以來下跌3.5%，抹去自去年12月議息會議以來的全球債市升幅。美聯儲主席鮑威爾於去年12月13日釋出減息的信號，推動全球債價向上，美國10年期國債孳息率曾在去年底跌穿3.8厘；不過由於美國就業及通脹數據持續具有韌性，債息今年以來持續反彈，昨晚在4.3厘左右徘徊。

美股三大指數在周二急跌後，昨早段回升。中東局勢緊張，國際油價昨晚升近1%。紐約原油及布蘭特原油價格上周已分別升5.5%及4.6%。

由於美國1月消費者物價指數 （CPI）按年升3.1%，較預期高出0.2個百分點，令市場的減息預期下降。 芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員目前押注5月減息的概率只有35%，相比數據公布前的概率在六成以上。交易員目前押注，美聯儲6月才開始減息；全年減息次數由原本預期6次，降至4次。

交易員目前押注6月才減息

道明證券高級利率策略師Prashant Newnaha稱，1月CPI是逆轉全局的因素，有關通脹緩減提供了減息空間的說法，岌岌可危，當前風險是通脹壓力再增大，可能會令債價有進一步下跌的風險。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，1月數據可能為那些希望等到年中才開始減息的美聯儲官員提供彈藥，不過若1月的物價壓力只是個別事件，對美聯儲的影響將會較小。

日官員暗示或干預匯率

美匯指數昨曾逼近105，高見104.976，是3個月高位。日圓兌每美元跌穿150關口，是去年11月以來首次。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人昨表示，日圓兌每美元在過去一個月左右已貶值近10日圓，這部分源於投機行為。他強調急速的跌勢對經濟不利，如有需要，當局將在外匯方面採取「適當」行動，被指是暗示政府可能出手干預。

日本財政大臣鈴木俊一昨亦表示，匯市大幅波動對經濟來說是不受歡迎的，正加緊關注市場趨勢，但他未回應是否採取干預。

資金湧入現貨ETF

比特幣曾升穿5.2萬美元

不過美國的通脹數據，未動搖比特幣的升浪。受惠於資金湧入比特幣現貨ETF，比特幣昨曾升穿5.2萬美元。根據CoinGecko的數據，比特幣價格今年以來升逾兩成，市值突破1萬億美元大關，是2021年12月以來首次。比特幣現貨ETF自1月11日開始交易以來，已淨流入33億美元資金。投資者目前聚焦於比特幣挖礦獎勵將於4月「減半」。這是比特幣系統每4年發生一次的限制供應事件，對價格有刺激作用。

此外，英國1月CPI按年升幅維持4%不變，市場原預期通脹增長會加快至4.2%。數據公布後，交易員昨押注英倫銀行6月開始減息的概率為72%。相比美國周二公布的CPI數據高於預期後，英倫銀行6月減息的概率曾降至四成。市場人士預計英倫銀行今夏可望減息，前提是英國政府不要在下月的春季預算公布減稅措施。英鎊兌美元昨晚跌0.3%，跌至1.255，是一周低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕比特幣 日圓 美匯指數 減息預期 債息

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