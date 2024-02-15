譚仔去年首3季少賺近3%

撇除政府補貼 稅後溢利增77%

公司表示，撇除上財年同期錄得一次過政府補貼約5000萬元後，期內除稅後溢利按年增加約4700萬元或77%，增長主要來自香港業務表現改善；銀行存款利息收入因市場利率上升而增加；以及香港以外的營運虧損減少。單計第三財季（去年10月至12月），譚仔國際收入及除稅後溢利分別錄得6.84億元及2600萬元，分別按年增長2.2%及下跌7.14%。

香港業務而言，公司指第三財季銷售表現疲軟，主要由於愈來愈多香港市民選擇到內地消費，不過受惠於新產品推廣、營銷策略及具吸引力的優惠推廣，收益仍錄得按年增長。譚仔亦擴闊供應商基礎，以及適時進行產品替代，通過積極管理供應鏈維持盈利能力，公司亦可在經濟低迷時，有空間推出優惠推廣來刺激銷售。

銷售疲軟 因港人北上消費增

公司表示，香港以外市場首3季整體而言漸見起色，日本業務在收益增長及經營效率均取得顯著進展；新加坡業務銷售表現繼續停滯不前，僱員流失率高企，影響公司提升盈利能力；中國內地業務雖然競爭激烈，但表現仍有改善。