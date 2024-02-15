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經濟

比亞迪擬墨西哥設廠

【明報專訊】《日本經濟新聞》日前報道，中國電動車企比亞迪（1211）計劃在墨西哥設立生產工廠，將其打造成中南美洲地區出口至美國市場的基地。另比亞迪料澳洲銷量今年增倍，並計劃在當地推出電動輕型卡車（ute）。

據日媒《日本經濟新聞》引述比亞迪墨西哥主管Zhou Zou稱，正就有關計劃作可行性研究，並正與墨西哥政府和地區官員洽談條款。Zou指出，目前集中在中國生產及銷售電動車的比亞迪希望成為國際品牌，在海外設生產點是必不可少的行動，而墨西哥具很大潛力，並且是重要市場。比亞迪近年積極推動海外建廠計劃，包括在匈牙利建整車生產基地；在巴西設立大型生產基地綜合體，投資額為30億雷亞爾（約47.3億港元）。

對於美國今年11月舉行總統大選，一直不願推動電動車的前總統特朗普或捲土重來。Zou稱：「電動車和混能車在全球市場都有增加，一點也不擔心。」墨西哥作為北美自由貿易協定（USMCA）的成員國之一，與美國和加拿大的貿易關係密切。換言之，比亞迪在墨西哥設立生產基地或有助集團進入北美市場時，減少運輸成本和貿易風險。

年底澳洲擬推電動輕型卡車

另一方面，比亞迪澳洲新任主管David Smitherman於《澳洲金融評論報》（AFR）表示，輕型卡車在澳洲汽車市場具較大的市佔率，故擬今年底在當地推出電動輕型卡車，惟續航力和載重力尚未最終確定。

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