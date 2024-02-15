美高梅中國EBITDA逾72億 創新高

獲批750張賭枱投入營運

該集團母公司美高梅國際最新披露顯示，美高梅期內已將獲批的所有750張賭枱投入營運，澳門美高梅及美獅美高梅分別佔351張及399張，較去年同期大增35.9%。其兩大度假村澳門美高梅及美獅美高梅均錄得正數EBITDA，去年第四季度分別達8.25億元及13.66億元；全年度計則分別達31.7億元及40.64億元。全年度合計EBITDA達72.35億元，創出歷年新高。

若以業務劃分，澳門美高梅的主場地或俗稱中場年內贏率為20.4%，雖然按年降低1.6個百分點，但總贏額按年大增2.63倍至98.66億元；其貴賓博彩的贏率則按年提高1.1個百分點至3.1%，總贏額則按年大增4.4倍至10.3億元。至於美獅美高梅期內的主場地贏率按年增加0.8個百分點至24.9%，總贏額按年大增5.6倍至115.45億元；貴賓博彩贏率則按年提高1.2個百分點至3.7%，總贏額為79.44億元，按年增加4.76倍。

總裁：引進大健康IP項目

該集團又表示，去年在澳門所佔市場份額為15.2%，高於2019年的9.5%，更透露今年1月份的業務量持續增長。總裁及執行董事馮小峰稱，期內他們已經在吉隆坡、馬尼拉、首爾及大阪擴充海外團隊，以及舉辦了旗艦娛樂及美食活動，吸引本地及國際旅客；更聯同澳門文化局合辦跨界盛會，運用黑沙海灘的資源，引進集團全新的大健康IP項目。