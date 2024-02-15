許正宇：內地穩步發展 港危中有機

張德熙：金價今年料見2300美元

金銀業貿易場理事長張德熙於同一場合上表示，預期龍年金價將穩步上揚，第二季或第三季將升至每盎司2300美元。他續稱，於地緣政治及美國聯儲局增持的背景下，再加上中東經濟冒起，令中東國家黃金商品發展非常蓬勃，促使黃金產品在近一年穩步上揚，抵消美國聯儲局高息政策的影響，建議投資者將投資組合內的黃金比例增至15%。

建議推行黃金商品互聯互通

張德熙續稱，黃金商品現時備受關注，已向港府建議推行黃金商品互聯互通，提到一帶一路倡議國家中，有不少黃金供應方如俄羅斯，而中國和印度等則為黃金需求方。他提議在這個合適時機搭建黃金商品走廊，以離岸人民幣結算，並建議每日流通額度500億元人民幣，認為有關建議可提升香港黃金產品中心，以及國際金融中心的地位。同時，這亦對活化離岸人民幣資金池和人民幣國際化有幫助

此外，金銀業貿易場昨日假期後首天開市，以每両18,488元開出，較兔年最後收市價18,940元低452元；下午收市價為18,540元，全日紅盤低收400元。至於人民幣公斤條方面，每克開報462.98元人民幣，較上周四最後報價471.5元人民幣略低。