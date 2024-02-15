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經濟

許正宇：內地穩步發展 港危中有機

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨日出席金銀業貿易場新春開市儀式時表示，縱觀環球形勢，市場預期外圍息率已見頂，加上國家經濟穩步發展，認為香港危中有機，並指留意到金銀業貿易場積極探索將金銀業產品引入一帶一路市場，並着力拓展數碼黃金，以實物黃金配合金融科技的投資產品，為投資者提供更多便利。

張德熙：金價今年料見2300美元

金銀業貿易場理事長張德熙於同一場合上表示，預期龍年金價將穩步上揚，第二季或第三季將升至每盎司2300美元。他續稱，於地緣政治及美國聯儲局增持的背景下，再加上中東經濟冒起，令中東國家黃金商品發展非常蓬勃，促使黃金產品在近一年穩步上揚，抵消美國聯儲局高息政策的影響，建議投資者將投資組合內的黃金比例增至15%。

建議推行黃金商品互聯互通

張德熙續稱，黃金商品現時備受關注，已向港府建議推行黃金商品互聯互通，提到一帶一路倡議國家中，有不少黃金供應方如俄羅斯，而中國和印度等則為黃金需求方。他提議在這個合適時機搭建黃金商品走廊，以離岸人民幣結算，並建議每日流通額度500億元人民幣，認為有關建議可提升香港黃金產品中心，以及國際金融中心的地位。同時，這亦對活化離岸人民幣資金池和人民幣國際化有幫助

此外，金銀業貿易場昨日假期後首天開市，以每両18,488元開出，較兔年最後收市價18,940元低452元；下午收市價為18,540元，全日紅盤低收400元。至於人民幣公斤條方面，每克開報462.98元人民幣，較上周四最後報價471.5元人民幣略低。

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