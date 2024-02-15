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經濟

訪澳旅客超疫前 大行調高濠賭股評級

【明報專訊】濠賭股昨日受惠農曆新年假期到訪旅客人數高於疫前，股價近乎全線上升，加上美高梅中國（2282）昨日披露全年收入及表現勝預期，富瑞調升美高梅評級至「買入」。花旗調升永利澳門（1128）目標價，該行認為金沙中國（1928）與永利澳門業績均表明澳門的收入增長，足以抵消營運開支的增加，意味着他們都沒有開支過度。

根據澳門旅遊局數據顯示，大年初一至四共4天假期錄得70.3萬人次，日均近17.6萬人次旅客。澳門旅遊局長文綺華昨日更透露，今年農曆新年檔期旅客數目有望突破百萬大關，較原先她在假期前預期的96萬人次進一步提高。濠賭股除澳門博彩（0880）倒跌1.19%外，其餘皆上升（見表），當中美高梅升9.6%最凌厲。其他濠賭股如銀河娛樂（0027）及永利亦升3.5%及3.2%。

新春檔期旅客或突破百萬

富瑞形容，美高梅錄得破紀錄季度盈利，表現符合預期，市場佔有率更見新高，預料這股趨勢可以在今年持續下去。就算內地宏觀形勢遇阻，但是濠賭行業的基本因素較市場預期強，該行給予美高梅「買入」評級，並較之前的「持有」評級提高。瑞銀更估計，農曆新年檔期澳門的日均賭收可以提高至9億澳門元，會超出去年「十一黃金周」的水平。中信里昂預料澳門的賭收水平，有機會比其原本預期的198億澳門元還要好，花旗維持2月份全個月賭收可達195億澳門元預測，並在較早前引述永利澳門的管理層稱，預計營運開支不會發生任何重大變化，表明對集團成本管理的能力充滿信心，管理層對澳門的業務前景仍然樂觀。

相關字詞﹕花旗 中信里昂 瑞銀 美高梅中國 富瑞

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