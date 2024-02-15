史美倫：完全不同意羅奇「玩完論」

史美倫續稱，香港作為自由及開放市場，難免受外圍因素影響，去年主要問題為宏觀經濟環境及中國經濟復蘇不似預期。她強調，香港作為國際金融中心的自身優勢沒有變，如法治精神、公開及透明度等。目前挑戰主要為大環境因素，有信心當宏觀環境改善後，香港經濟能跟隨中國經濟轉好。

歐冠昇：對繼任人陳翊庭非常有信心

昨日亦是史美倫及歐冠昇最後一次分別以港交所主席及行政總裁身分出席港交所新春開市儀式。對於聯席營運總監陳翊庭即將接任行政總裁一職，歐冠昇表示，過去曾與陳翊庭緊密合作近3年，稱管理層變更後，港交所仍會延續過去幾年的策略，同時非常有信心陳翊庭能表現良好。史美倫亦稱，整個董事會對於選擇陳翊庭為下任行政總裁均有共識及有信心，因她曾於港交所工作多年。

歐冠昇展望，未來宏觀環境的舞台仍會持續複雜，但仍有中、長期的機會可捕捉，如全球經濟增長及其動力的改變，隨着亞洲區的重要性不斷日增，中國國內儲蓄額將不斷釋放，以及中國淨零排放轉型每年預計投資達4萬億美元，再加上其科技創新的發展潛力，認為港交所仍會為世界資本舞台的心臟。