龍年首交易日 恒指先跌後升 濠賭科網股領漲 陳茂波：今年審慎樂觀

美國1月份通脹高於預期，市場對減息預期降溫，美股三大指數急挫，拖累恒指於龍年首個交易日低開，不足1小時挫290點，於15,456點觸底反彈，中午倒升23點，最多曾漲164點，收市報15,879點，升0.84%，低於過往4次龍年首日平均1.7%的升幅。恒指全日低開高收，單日波幅多達454點。內地春節長假未完，北水「缺席」，港股成交額縮至570.64億元，為4個月全日市計最少。

內地春節假無北水 成交4月最少

恒生科技指數漲70點或2.26%，收報3197點，大型科網股普遍飛升。《中國青年報》引述美團（3690）表示，截至大年初二，年夜飯外賣異地訂單按年增長29%，刺激美團股價漲5.6%，貢獻恒指約35點升幅，連同阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）合共推高恒指約75點。阿里昨升逾2%，騰訊升近1%，分別收報70.8元及290元。

憂美制裁 藥明系再急挫

澳門旅議會料新春訪澳旅客破百萬人次，濠賭股做好（見另稿），其中美高梅中國（2282）飈近一成，再創52周高。據報美國有議員發信要求制裁藥明系企業，藥明生物挫逾9%，藥明康德（2359）瀉近兩成。港股兔年瀉近6300點，陳茂波昨日出席港交所新春開市儀式時唱好港股，稱市場普遍認為歐美息口已見頂，加上內地經濟穩中向好，對今年龍年審慎樂觀，或有「龍年效應」，與過去4次龍年一樣股市可錄得回報。

分析：月內或重上16800

意博資本亞洲有限公司管理合伙人鄧聲興稱，美股急跌下港股昨日仍「拗腰」回升，氣氛較想像中好，相信恒指在15,000點有支持，預料月內有機會重上100天平均線，即約16,800點。下周內地將公布2月中期借貸便利（MLF）等報價，鄧聲興認為，內地年內必鬆銀根，但效果未必顯著，如1月份內地新增人民幣貸款及居民存款均急增，反映資金未能流入實體經濟，現時重點在於改善消費信心。

第一上海首席策略師葉尚志亦稱，市場關心消費信心能否持續，甚至憂慮通縮，仍需觀察市况，冀望內地有刺激消費政策推出，提振經濟。

明報記者