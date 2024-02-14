十大屋苑新春4日長假全「吞蛋」

代理：觀望氣氛濃 小陽春未現

中原住宅部總裁陳永傑表示，樓市前景未明，不少買家對月底《財政預算案》觀望，小陽春未現。

事實上，據美聯統計，剛過去的龍年首個周末，以及農曆新年4天長假，十大屋苑未錄得成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，新春長周末十大屋苑成交「捧蛋」，但隨節日因素淡化，料購買力將逐步釋放。

另利嘉閣研究部主管陳海潮指出，剛過去的兔年，樓市交投在反覆中略升，展望龍年，在減息及新增人口住屋需求帶動下，有望穩步再升。

綜合土地註冊處數據所得，兔年截至2024年2月7日，暫錄59,889宗各類住宅、工商樓宇買賣登記，涉成交總值約5137.68億元，預測兔年全年登記量及總值分別約60,220宗及5166億元，料將較壬寅虎年（2022年2月1日至2023年1月21日）錄57,298宗、涉5753.84億元，分別升5.1%及跌10.2%；當中登記量從歷史谷底回升，重越6萬宗大關，成交總值則連挫兩年，屬近8年最少。

新春前二手成交亦相當零星；美聯營業經理王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊新近錄得麗湖居第6座高層H室易手，實用547方呎3房戶，原業主減價50萬元或10%，以450萬元售出，實呎8227元；原業主2011年以223萬元購入，帳面賺227萬元或一倍。