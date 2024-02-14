東立：豪宅精品住宅雙線出擊 赤柱壽臣山兩盤市值料逾20億

明報記者 林可為

今年1月加入東立地產，出任地產部總監的陳玉成，過去曾在嘉華（0173）、永泰（0369）及鼎珮等，擔任售樓部主管 ，賣樓實戰經驗豐富。他認為，今年將是「超級豪宅年」，雖然美國表明3月減息機會不大，惟環球市場皆預期，第二季末段至第三季初，息口有機會掉頭回落，而超級豪宅買家向來對市場、息口走勢具更高前瞻性，因而在近期相繼提早入市。

陳玉成：豪宅買家具前瞻性 提早入市

陳認為，每當樓市近谷底，豪宅成交會率先起動；另一方面，若整體市况反彈，豪宅樓價升勢亦將更看高一線。事實上，2024年迄今整體一手市况雖淡靜，但不乏超級豪宅成交，共通點是相關豪宅均位處市區，而且已屆現樓。

其中「亞洲樓王」山頂MOUNT NICHOLSON，早前以6億元售出一伙實用4579方呎4房標準戶，實呎達13.1萬元；另九龍半山龍駒道緹外，亦售出兩伙實用分別8583方呎及8495方呎5房特色戶，成交價6.19億元及6.36億元（實呎7.21萬及7.48萬元），兩度創九龍一手分層物業成交價新高紀錄。

南天第部署第二季招標

推盤部署方面，東立地產旗下、由6幢實用2496至2787方呎洋房組成的赤柱SOLACE，較早時已首錄成交，以約1.75億元售出54A號屋，實用2787方呎4房設計，實呎近6.3萬元，買家為百老匯電器家族成員。陳指出，SOLACE進行正式宣傳推廣前已錄成交，反映豪宅買家願意出價，購買心頭好。

陳玉成強調，項目全部6幢洋房，目標實呎維持7萬元上下，項目總市值料約10億元，而首幢售出的54A號屋，成交呎價近6.3萬元則屬「早鳥優惠」。

至於壽臣山南天第，提供3幢實用4004至5132方呎的獨立洋房，陳透露，部署第二季登場，各幢洋房的目標價錢將約4億至5億元，項目總市值料約13億元。

南區成今年超級豪宅戰場

值得一提，南區是今年超級豪宅主戰場，英皇國際（0163）牽頭的壽臣山15號，由15幢洋房組成，2022年曾透過招標售出兩幢洋房，最高成交實呎逾10.8萬元，於龍年大年初二（2月11日），以逾4.98億元售出實用6695方呎，屬5套房設計的5號屋，實呎7.44萬元，為新春矚目豪宅成交。另建灝赤柱黃麻角道ONE STANLEY稍後亦將推出；項目提供50個分層戶和32幢洋房，分層戶實用約800餘至2000餘方呎，洋房實用約2700至7000餘方呎。

（發展商專訪）