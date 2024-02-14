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經濟
2024年2月14日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
3評級機構料財赤持續 港未有降級壓力 稱財政緩衝仍強勁 料最終回復平衡預算
銀行界：評級變化不太影響政府發債
德勤：徵新稅成本高 政府可減持資產套現
MSCI全球指數剔出66家中資 兩年最多
長和減持意國電訊資產交易告吹
美通脹3.1%高預期 減息降溫 道指早段跌逾500點 比特幣失守5萬美元
即亮：與理大研發銀色以外反光物料
Arm升近倍帶挈孫正義
先施表行大股東 促罷免獨董鄭聲教
張兆聰：旅遊濠賭股強勢 攜程可分段入市
美元定存高息精選
技術取勝：中集向上6.3元阻力大
劉思明：市值管理撐大市 第一拖拉伺機吸
周顯：美資套利 影響中國股樓
湯文亮：2月28日之後才買樓
東立：豪宅精品住宅雙線出擊 赤柱壽臣山兩盤市值料逾20億
德昌里明年登場 擬建60至80伙
恒地擬首季推利奧坊5期 涉逾200伙
Bal Residence會所引入智能健身設備
十大屋苑新春4日長假全「吞蛋」
新地15商場新春生意增15%
周顯：美資套利 影響中國股樓
【明報專訊】講起中國經濟，看數字，製造業和出口狀况還算不錯，可是在資本市場，例如股市和樓市，卻是一沉不振，究其原因如下：
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財經專欄
投資二三事
周顯
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3評級機構料財赤持續 港未有降級壓力 稱財政緩衝仍強勁 料最終回復平衡預算
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