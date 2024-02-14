即亮：與理大研發銀色以外反光物料

上月美上市 股價累升兩倍

即亮是於今年1月24日上市，集資總額約700萬美元，至本周一收報每股15.46美元，較上市定價每股5美元高出2.09倍。該集團主打的產品及方案是代理3M反光材料，並且供貨予政府部門、警察及消防等紀律部隊、物流公司的工作服市場，以至運動戶外品牌服裝。王俊賢指出，目前同時在工作服及運動服領域均供貨的公司在港只有他們一家。他說，反光料依附在服裝上的反光帶等表面是簡單配置，外國市場卻很重視，例如在相對光度不太強的歐洲市場，便要求每架貨車上配置一件反光帶衫便是一例，同時亦要求有關反光料或輔料要達到一定指標，外國對達標的反光料訂單不絕。

在即亮上市集資後，王俊賢稱，他們擬設立銷售渠道，並計劃收購反光料廠，及物色在越南河內等地設廠。他冀集團的產能由目前內地佔比九成，降至將來的七成，屆時越南的佔比會提高至三成。同時會和理工大學研發在傳統銀色反光物料之外，具其他顏色的反光物料。

受惠人幣轉弱 採購物料成本降

王俊賢形容，集團在過去兩年生意不俗，並且在新冠疫情期間提升售價10%以內。經過去年生意回軟後，他料在新客帶動下今年業務表現會比2023年好。在疫後他見產品售價不變，但是受惠於人民幣匯價轉弱，致採購物料較之前便宜。其產品毛利率一般可介乎20%至50%。

現時3M品牌產品在即亮的業務佔比大些，但是王俊賢預料未來5年內，自家品牌產品Alphalux的佔比有望提升。按地區劃分，目前美加市場佔即亮的業務佔比最大，澳洲及歐洲市場則較分散。雖然其不少客戶位於歐美，他強調，由於他們多數在東南亞付貨當地製衣廠，因此受紅海貨船遇襲繞航事件影響不大。