美通脹3.1%高預期 減息降溫 道指早段跌逾500點 比特幣失守5萬美元

扣除較波動的食品和能源價格，1月核心消費物價指數，按月升0.4%，升幅是8個月最大，市場原本預期維持升0.3%。按年升3.9%，升幅與去年12月相同，未能如預期般放緩至3.7%，主要由於佔物價指數三分之一的住屋成本按月升0.6%。

5月減息概率降至不足40%

頑固的通脹令聯儲局減息預期進一步降溫，路透社分析貨幣市場，投資者普遍預期下次3月議息時會維持利率不變，5月減息機會由逾70%降至40%以下，最快6月才可能減息。全年減息幅度不足1厘，明顯少過本月初近1.5厘的預期。

美元隨即做好，美匯指數在數據公布後曾升逾0.5%，高見104.7以上，是近3個月高位。黃金價格急挫，延續之前4個交易日跌勢，昨曾跌逾1%，失守每盎司2000美元關口，是兩個月來首次。

美股大幅低開，道指早段曾跌逾500點，回落至38,300點以下。標普500指數延續上日跌勢，失守5000點關口。納斯達克指數曾跌1.8%至15,700點以下，是一星期以來最低。

基金買重科技股 美銀：太樂觀

過去3個交易日股價累升近1倍的英國晶片設計商Arm（美：ARM），早段曾回落逾10%。近期強勢的人工智能晶片商龍頭Nvidia（美：NVDA）亦跌逾2%。美國銀行本月初調查209名合共管理5680億美元的基金經理，顯示近乎「瞓身」美國科技股，比例是3年半以來最高，買入蘋果公司（美：AAPL）、Nvidia等美股「七雄」，成為最受歡迎交易，現金比例降0.6個百分點至4.2%，但美銀認為市場過分樂觀，令大市回調風險愈來愈大。

加密貨幣比特幣亦受挫，昨天亞洲時段曾升逾5%，突破50,000美元關口，高見50,300美元以上，創超過兩年高位，但美國通脹數據強於預期，比特幣升幅全數蒸發，重回49,000美元以下，一度倒跌。

明報記者