明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

長和減持意國電訊資產交易告吹

【明報專訊】長和（0001）整合部分歐洲電訊業務，但遇上不少阻滯，其中減持意大利電訊資產的交易最終告吹。公司昨日宣布，由於交易的先決條件，未能在2月12日限期前完成，所以協議已終止。

長和去年5月宣布，通過在意大利成立新的合資公司，變相出售當地網絡設備、批發流動及固網通訊業務60%股權，給私募基金EQT Infrastructure，總代價最少24億歐元（約204億港元），估計錄得38億港元收益。

但到去年11月，由於未與相關第三方達成協議等，延長限期3個月至本月。

探索與EQT基礎設施交易

有意大利報章於本月初報道，交易其實未到限期前已煞停，因為長和意大利5G網絡，與Iliad、Swisscom Fastweb早就訂立網絡分享協議，令注入資產到新合資公司的交易更複雜，因而更難完成。

長和於通告中強調會繼續尋求其他可行的交易，為公司帶來價值，包括若出現合適的機會，探索與EQT的基礎設施交易。

與Vodafone合併英業務

料今年底前完成

除了意大利，長和旗下英國電訊業務3英國，去年中亦宣布與同業Vodafone合併，變相減持股權至49%，同時獲償還結欠的16.84億英鎊（約168.3億港元），預計交易今年底前完成，3年禁售期後，長和更可以悉數出售持股，完全退出英國電訊業。

英國監管部門上月底介入，調查合併會否導致選擇減少，推高價格，將於40個工作天內完成首階段調查，再決定下一步行動。長和2016年曾計劃將3英國和另一同業O2合併，但未能通過反壟斷調查而取消。

上 / 下一篇新聞