MSCI全球指數剔出66家中資 兩年最多

香港指數踢走新世界百威

MSCI中國A股在岸指數則剔出74家中企，新增3家中企；MSCI中國指數方面則剔出76隻股份，新增4隻股份；而MSCI香港指數內，亦有3家公司被剔出，其中包括新世界發展（0017）、百威亞太（1876）及信義玻璃（0868），未有納入任何股份。所有股份變動將於2月29日收市後生效。

而今日為甲辰龍年港股首個交易日，恒指於兔年累瀉28.57%，上周五（9日）收報15,746點，為過去12個生肖年中表現最差；惟昨日（13日）於新加坡交易的HS 50指數期貨（「黑期」）最高見15,916點，較上周五恒指收市高170點。亞洲地區股市方面，日經指數昨開市日曾升穿38,000點，創近34年新高；南韓股市升逾1%。

市場流傳有「紅盤效應」的說法，即每年的第一個交易日，指數若是紅盤高收（即上升），全年指數都會錄得升幅。恒生指數公司發表報告指出，恒指自1969年11月推出以來，共錄29次紅盤高收，其春節後首個交易日錄得升幅的概率為54%，而過去4次龍年均錄紅盤高收，為12生肖中唯一錄得全紅盤高收的生肖，4次龍年紅盤平均升幅1.7%，於12生肖排名第3。

而翻查紅盤效應在過去12個農曆年中，曾失效過9次，以過去3年為例，恒指均錄得紅盤高收，然而全年均告下跌（見表）。恒指公司指出，過去29次紅盤高收，其全年表現同樣上升的概率則為66%。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，外圍市况氣氛向好有利恒指高開，但因市場欠缺信心，料港股僅會開市早段溫和高開。而美國昨晚公布通脹數據，有機會影響美股及港股走勢，最終今日是否能紅盤高收，暫時難以判斷。