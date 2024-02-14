德勤：徵新稅成本高 政府可減持資產套現

【明報專訊】地價收入為政府五大主要收入來源之一，2017/18年度以來佔比達兩成至三成，印花稅佔比亦達一成半至兩成，但兩項皆受股樓市場表現影響。過去兩年相關收入下跌，社會早前再討論其他新稅，如資本增值稅、消費稅，惟遇上不少反對聲音。德勤中國稅務合伙人尹佩儀認為，稅制簡單和低稅率是本港優勢，徵收新稅也有其成本，她認為目前政府可考慮出售手上資產的部分股份。
稅制簡單屬優勢 新稅諮詢需時
尹佩儀認為，香港稅基狹窄，引入消費稅涉及更多人交稅的新稅種，雖然能增加政府收入，但計算和徵收成本也相當高，政府需要平衡所增加的政府收入，與政府企業處理稅項的行政成本。另外，新稅諮詢亦需時，例如在現有差餉引入累進稅階也已討論多年。
尹佩儀指出，過去政府賣地收入不錯，因此未有考慮出售土地以外資產，但現時可考慮出售所持資產部分權益，日後經濟周期復蘇時，亦可與市民分享成果。
連同今個財政年度（2023/24），過去5個年度有4個年度錄得財政赤字，難以開徵新稅下，有評論認為本港已進入結構性赤字，不過尹佩儀指其間爆發新冠疫情，有防疫、消費券等非經常性開支，結構性財赤亦沒有清晰定義，因而較難確定。
料今年利得稅升 政府減開支見效
德勤預期，本港今個財政年度赤字錄得1172億元，不過尹佩儀認為，目前政府財政並非太壞，收入受經濟周期影響，預計今年利得稅按年會錄得上升，同時政府亦在節流，截至去年12月底的首9個月，政府開支為5294億元，較前一年同期已節省達639億元開支。至於何時達到預算平衡，她指未知今年4月會否再次賣地，亦要視乎政府開源節流措施的幅度，暫時較難估計。