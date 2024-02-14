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經濟

銀行界：評級變化不太影響政府發債

【明報專訊】信用評級影響發債成本，對於一旦香港評級被下調會否令政府需提高利息發債，有銀行資本市場業務主管認為，評級變化不太影響政府發債的吸引力，香港政府儲備充足，投資者亦預期香港出現財政問題時，中央政府會給予支持，認為香港政府仍可以赤字預算營運。

稱投資者預期港獲中央支持

財政司長陳茂波上月表示政府未能在2024/25年度達到財政平衡，不過所接觸的外資和對冲基金對評級不太顧慮，每當金管局公布發債，市場反應皆相當熱烈。

參考政府機構債券發行，今年1月18日發行的10年期15億元，票面息率2.02厘的債券，錄得超額認購2.2倍，相對去年3月和7月相同票面息率、發行金額的10年期債券，超額分別為1.87倍和1.58倍，顯示認購反應未受政府本年度收入未如預期影響。由2017年至2020年，穆迪和惠譽曾將香港信用評級由第二高降至第四高，銀行業內人士表示，當時評級下調亦沒有影響政府發債利息。

除非特殊情况，否則當地企業的信用評級，不得高於其主權評級，對於降級會否加重企業發債成本，標普全球評級亞太區主權評級行業首席陳錦榮指出，政府和企業借貸成本取決於多種因素，信用風險是其中之一。該行現時給予香港第二高的「AA+」評級，他指在高評級水平下，即使評級被下調一兩級，增加的信用風險相對溫和，對香港發債定價的影響，很容易被市場情况和投資者偏好所抵消。

對企業利息成本料影響不大

有業內人士則指政府沒有為企業發債提供擔保，或出現財務問題時提供緊急融資，因此企業債投資者很少看當地的主權評級，主要視乎發債公司本身的資產負債表、現金流等。即使企業信用評級被連帶下調，也會據其風險收窄信用利差（credit spread），除非整體經濟因政府債務問題崩潰，否則對企業利息成本影響不大。

（預算案前瞻）

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