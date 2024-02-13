固態電池戰殺出程咬金 輝能率先建成示範工廠

台灣的輝能科技股份有限公司（ProLogium Technology Co., Ltd.）在1月23日宣布，該公司投資42億元台幣、設於桃園觀音科技工業園區內的全球首間GWh級的固態鋰陶瓷電池工廠已落成啟用，將會打造成「固態電池量產示範線」。

量產固態鋰陶瓷電池 今年交車廠測試

輝能創辦人兼執行長楊思枬聲言，這代表車用電池產業發展史的全新一頁──固態電池的量產將會提前實現。按照規劃，該廠房將會在今年開始交貨給全球各指標車廠進行裝車測試，尤其主要供應給亞洲的車廠。

楊思枬樂觀預測，該廠房生產的固態電池有可能在今年內獲得個別車廠正式採用，安裝在量產的電動車上兼且完成交車給消費者。

該廠房初期的每年產能只是0.5GWh，之後將會視乎市場需求，而擴充至滿載產能2GWh，最多可以供應電池給2.6萬輛電動車所需，並為桃園觀音地區創造最多1200個職位。

法廠房料最快2027年量產

至於該公司去年宣布、打算投資52億歐元（約57億美元）在法國敦克爾克設立一間每年最高產能48GWh的大型固態電池工廠的計劃，目前正在當地舉行公聽會，接下來的環境影響評估亦應該沒有太大問題，預料最快在2027年開始量產。按照規劃，該廠房乃供貨給歐美地區的客戶，以電動車廠為主。

楊思枬又透露，輝能預測，到2030年，固態電池在整體鋰電池市場的滲透率將會達到7%。而輝能的目標，就是在那時借助產能滿載的法國敦克爾克新廠，拿下35%至40%的固態電池市場佔有率，成為全球最大的固態電池生產商。

綜合各方資料，輝能科技股份有限公司成立於2006年，聲稱是發明了全球第一款固態鋰陶瓷電池（Lithium Ceramic Battery, LCB）的鋰電池電芯製造商，也是全球暫時唯一成功量產固態鋰電池的公司。

輝能的固態鋰陶瓷電池，乃是採用鎳鈷錳氧化物（NCM811）和鋰金屬作為正極和負極材料。

遇撞擊穿刺也不會短路燃燒

其重量能量密度可以達到380Wh/kg至480Wh/kg，充電倍率可達5C（即是在12分鐘，或1/5小時就可以充滿電），兼且高低溫性能良好，例如可以在攝氏零下30度至40度正常操作，而容量不會大幅縮水。

此外，其氣密性和水密性良好，即使遇上撞擊、穿刺、剪切等破壞，基本上也不會短路、冒煙或者起火燃燒。

與美QS固態電池相似 或有爭拗

這除了因為固態電解質比液態電解質安全（例如不會泄漏）之外，還因為其固態鋰陶瓷電池特別設計了一種主動安全機制（ASM），當溫度上升到某個水平時（例如攝氏130度），就會觸發其內部的反應，來破壞正極和負極，以避免電池繼續產生熱量。

從正負極材料和結構來說，輝能和美國QuantumScape的固態電池設計看來十分相似。筆者憂慮，兩者將來有可能會出現爭拗甚或訴訟。

截至1月底，輝能在中壢和桃園各有一間廠房，但前者的舊生產線應該不能生產固態鋰陶瓷電池。

不過，儘管輝能高調公開桃園的新廠房，讓傳媒拍攝其簇新的機器運作，但該公司仍然不願透露其營收規模，也未有認真說明其潛在客戶。

只知道，該公司近年已集資6.5億美元（約204.3億元新台幣）。其中較為人所知的，是在2021年獲得軟銀中國、丹豐、春華資本等投資3.26億美元，以及在2022年初，德國平治集團戰略入股該公司，並且在其董事會佔有一個席位。

初期產能可安裝數千輛車

但畢竟，6.5億美元與其法國敦克爾克新廠的52億歐元（約57億美元）投資額還相差很遠，相信該公司後續還需要推行多輪融資計劃。這亦正是其前景不太明朗之處。

影響力視乎後續設廠大計

因為對電動車行業來說，輝能的桃園廠房的產能實在太低，真的只屬示範性質。以內地最新的1000公里續航力電動車來說，它們的電池容量已高達140Wh至150Wh，輝能桃園廠房初期的每年產能0.5GWh，只能供貨給3333輛至3571輛。即使是滿載產能2GWh，也只能供貨給13,332輛至14,284輛。

即是說，若沒有法國敦克爾克的新廠，輝能的產量對市場的影響力將非常有限。有報導說，除了平治之外，近年在東南亞冒起的越南電動車生產商VinFast，也是輝能的潛在合作伙伴，雙方還有意在越南成立一間合資廠生產固態電池。

明報記者 薛偉傑

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