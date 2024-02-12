領展折讓26%全購滬商場 涉23.8億

向萬科購買 負債率升至20%

領展會以內部資金支付今次收購，完成後領展的備考經調整債務淨額對資產總值比率預計將由約19.3%略升至約20.4%。中國內地資產價值對領展資產組合總值的佔比將由13.2%提升至14.4%。

領展行政總裁王國龍指出，七寶萬科廣場是一座大型高質量區域性商場，具備長遠增長潛力，同時，這項收購也可為領展的投資組合增加收益。領展對於合資伙伴萬科同意將該物業的管理控制權交付予領展表示欣慰。領展自2021年起已是該物業的共同擁有人，由領展取得商場管理控制權會令場內商戶更能預視其業務經營的延續性。

七寶萬科廣場去年賺1.65億

根據領展網頁上載的投資者演示資料，七寶萬科廣場2023年收入大增逾31%至5.025億元，稅後盈利大增86.5%至近1.65億元。

領展將持有該物業作長線投資。若在此項收購完成後的未來12個月內，任何由於該物業引入戰略合作伙伴而出現股權轉讓予第三方的情况，領展將會按照預先訂立的算式，與萬科分享相關股權轉讓所得收益。

交易完成後，該商場現有的零售管理人將留任6個月，以確保順利整合。領展其後會接掌商場的營運，並會在適當時間重塑品牌。