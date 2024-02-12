超級豪宅連錄成交 壽臣山15號洋房5億沽

龍年伊始，新盤市場雖然只錄零星成交，但當中包括一宗逾億元大額超級豪宅成交。英皇國際副主席楊政龍表示，旗下壽臣山15號再錄成交，售出5號洋房，反映豪宅市場備受歡迎，未來將採惜售態度，有序地加推應市。

英皇：採惜售態度 有序加推

最新售出的5號洋房，實用6695方呎，5套房間隔，內置升降機，設有2391方呎花園、1580方呎天台，並附設兩個車位。壽臣山15號由15間洋房組成，於2022年起招標發售，連同上述成交，累積售出3幢洋房，套現約18億元。

緹外4房大宅售2.35億 呎價5.5萬

而春節前夕，嘉里（0683）旗下九龍半山緹外，以2.35億元售出第2座6樓B室分層大宅，該單位實用4258方呎，屬4套房加雙工人房間隔，實呎逾5.5萬元，即過去3日共售出兩伙超級豪宅，吸金逾7億元。

事實上，今年一手市場有多個超級豪宅推售，除了上述兩個項目外，可望於短期內登場的尚有建灝地產赤柱ONE STANLEY，項目提供50個分層戶及32幢洋房，分層戶實用800餘至逾2000方呎，洋房實用約2700至7000方呎，賣點是洋房戶戶向海；另會德豐山頂種植道1號（5間洋房），以及恒地（0012）山頂盧吉道29A號獨立洋房項目，亦擬於今年內推售，料做價及呎價有力挑戰新高。

[香港地產]