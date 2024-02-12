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經濟

北水缺席3日 港股本周料淡靜

【明報專訊】港股將於本周三（14日）起復市，惟因內地農曆新年假期較香港長，港股通於下周一（19日）才會重開，即本周三至周五期間（14日至16日）將無北水交易。回顧港股過去在北水缺席兩天或以上期間的表現，恒指於期內表現相對平穩，為兩升一跌。有市場人士認為，料春節假北水缺席期間港股交易日相對淡靜，但認為北水能買亦能沽，難以判斷北水缺席的影響。

分析：16300阻力大 15500有支持

據港交所（0388）去年第三季業績簡報顯示，期內北水南向交易平均買盤及賣盤合計每日成交金額達321億元，較2022年同期的291億元高約一成。去年首三季港股平均每日成交約為984億元，將北水買賣總數除去一半後，佔港股總成交額約一成半，而過去數季亦一直維持該水平（見圖），反映北水已成港股最主要買賣盤來源。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，預計北水缺席期間港股將窄幅上落及較為淡靜，但因北水能買亦能沽，難以判斷其對恒指影響。

他續稱，投資者仍持續觀望A股復市後表現，以及中國內地消費情况，認為恒指16,300點阻力頗大，但見15,500點有買盤支持，預計恒指於此區間上落。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則認為，港股於北水缺席下，港股走勢將繼續平靜，恒指16,300點至16,600點見明顯阻力位。

相關字詞﹕港股 阻力位 恒指 南向通 成交額 港交所 港股通 復市 農曆新年 北水

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