港股龍年料先苦後甜 望破19000點 過往龍年例升平均漲14% 今年憧憬美減息

明報記者 江陵凱

回顧對上一個龍年（即2012年），恒指最後一個農曆交易日收報23,215點，於農曆年間升15.44%或3105點，為過去12個生肖年中，升幅第3高的一年（見圖）。至於再對上一個龍年（即2000年），最後一個農曆交易日收報16,044點，恒指於期內微升58點或0.36%。恒生指數公司曾發表報告指出，歷史數據顯示，龍年在過往生肖周期中皆錄得正回報，平均升幅達14%，於12生肖當中排行第7名；而鼠年的表現最為強勁，平均回報達46%；表現最差的生肖年則為蛇年，錄得13.9%的平均跌幅。

2012龍年舜宇升2.7倍冠藍籌

於2012年龍年間，手機設備股舜宇光學（2382）為當時表現最好的藍籌，期內勁升2.72倍。其他表現較好的藍籌板塊為藥物及能源股，中國生物製藥（1177）及石藥集團（1093）於同期，分別升近1.1倍（見表）及58%；而當年表現較為遜色的藍籌板塊則為零售、消費和金屬及資源股。零售和消費類股份如李寧（2331）、周大福（1929）、安踏體育（2020）及華潤啤酒（0291），於當時農曆年間累跌約43%、23%、12%及8%。

中資投行中信里昂上月曾發布風水指數報告，以風水角度剖析恒指走勢，該行指今年八字缺水，而於1969年誕生的恒指，五行屬土、生肖為雞，則難以完全扭轉此趨勢，預計香港市場起步緩慢，先跌後回穩，在7及8月份恢復元氣後平步青雲，再上高位。該行指出，五行輪轉，土降火升，火將繼土後於未來的20年主導，與火相關的行業很可能大發利市，如科技、醫療及化工業等。

「中特估」看好 料獲資金流入

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，美聯儲於未來半年內將減息，同時預料中國政府將繼續推出政策，資金將陸續重新流進股市，料龍年港股先低後高，今年恒指目標價為19,260點。他看好「中特估」，如電訊、汽車、基建及體育用品等板塊，指上述板塊股份的股價吸引，且基本因素良好，再加上「中特估」概念，料將可吸引資金流入。