德地產巨頭憂樓價較高位跌三成

Thiel透露，自2022年中以來，TAG的8.5萬套德國住宅投資組合已被減值13%。他預計到今年6月，減值幅度將達到兩成。他表示，交易非常困難，幾乎看不到任何大額交易。截至去年6月，德國最大上市房地產集團Vonovia，也為其物業投資組合減值10%。房地產是德國經濟的重要支柱，為該國貢獻十分之一的就業職位，並為德國GDP貢獻近五分之一，佔比超越德國汽車業。

由於經濟停滯、物業價格下跌及企業不良信貸增加，債券持有人要求德國企業的債券利差（spreads），高於歐元區平均水平。據彭博社匯編的數據，德國企業發行的貸款和債券當中，上月有超過136億美元屬於不良貸款，是意大利的13倍。諮詢公司Alvarez & Marsal的報告指出，德國目前約有15%的企業償債困難，比例是歐洲國家中最高。

馬士基停回購 股價挫近15%

此外，丹麥航運巨頭馬士基（丹：MAERSK-B）表示，由於紅海航線受阻，加上貨輪供應過剩，令今年的盈利前景「高度不確定」，將即時暫停股票回購。受此消息拖累，馬士基股價午夜前挫近15%。

（綜合報道）

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