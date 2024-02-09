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迪士尼投資Fortnite 打造「遊戲宇宙」 結合天后Taylor Swift美式足球等流行文化

【明報專訊】面對迪士尼樂園業務增長放緩、電影票房下滑、有線電視業務收入下跌、串流媒體業務持續虧損，以及激進投資者推動董事會改組等挑戰，重新掌舵迪士尼（美：DIS）一年多的行政總裁艾格（Bob Iger）在業績發布會，宣布將美式足球、大熱遊戲Fortnite及美國天后Taylor Swift等美國流行文化象徵融入迪士尼，打造新的迪士尼願景。隨着迪士尼季度利潤按年增加近五成至19.1億美元，該公司將增加股息，並在9月底前回購多達30億美元的股票，其股價早段升近一成。

迪士尼向Fortnite開發商Epic Games投資15億美元換取股權，將Fortnite的角色和故事情節融入影視創作，與漫威（Marvel）、《星球大戰》（Star Wars）、彼思動畫製作室（Pixar）等品牌結合。Fortnite擁有超過1億的月度活躍用戶，是全球最受歡迎的電子遊戲之一。艾格稱，投資Epic標誌迪士尼歷來對電子遊戲業務最大規模的一次進軍。今次合作將允許雙方在Fortnite創建一個「全新的遊戲和娛樂宇宙」，並在更大範圍內銷售迪士尼商品。

增派息兼回購 股價升近一成

此外，迪士尼串流平台Disney+將在3月中上架Taylor Swift巡迴演唱會的獨家剪輯片段，其中5首歌曲並未收錄於電影院線版以及點播版。此外，迪士尼亦已邀得從亞拉巴馬大學退休的美式足球傳奇教練Nick Saban，加盟ESPN擔任評述。

這些新措施宣布前夕，迪士尼確認與競爭對手霍士（美：FOX）及華納兄弟探索（美：WBD）合作，準備稍後推出一個全新超大型體育串流平台，推動串流媒體業務的發展。

在截至12月底的第一財季，迪士尼包含串流業務的「直接面向消費者」業務虧損收窄至1.38億美元，相比前一年同期的虧損為9.84億美元。這主要得益於Disney+和Hulu加價，以及廣告收入增長。艾格預期，串流媒體業務有望在今年9月底前實現盈利。

Google推付費版聊天機械人

此外，Google公布，將AI聊天機械人Bard改名為Gemini（雙子座），並為其推出付費服務，與微軟及OpenAI爭奪生成式AI服務的訂閱收入。

除了現有的免費版聊天機械人以外，Google亦引入了新的Gemini Advanced付費版聊天機械人，讓用戶接入Google最大的AI模型Gemini Ultra，月費為19.99美元。此費用還包括2TB的雲端儲存空間，未來軟件更新後，Gemini將可在Google文件、Gmail、簡報和試算表應用。

另外，彭博社引述知情人士透露，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（沙：2222）將聘請花旗集團、高盛集團和匯控等進行後續股票發行，並可能集資200億美元，成為近年規模最大的股票發行之一。消息指出，股票發行可能在數周內進行。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕沙特阿美 流行文化 Taylor Swift Disney+ 迪士尼

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