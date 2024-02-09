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英皇影院進駐京太古里 涉逾千座位 第3季營運

【明報專訊】內地娛樂產業興旺，英皇集團旗下英皇影院集團與太古地產（1972）合作，進駐北京三里屯太古里項目，開設英皇電影城，提供逾1100個座位，預計今年第3季正式營運，成為英皇集團在北京營運的第2家戲院。

與長安街英皇電影城達協同效應

三里屯太古里項目屬北京市重點商圈，坐落於東二環與東三環之間，集合購物、休閒、文化娛樂等功能於一體。英皇集團副主席楊政龍表示，很高興首次與太古地產旗下項目合作，估計上述戲院開業後，與同位處北京中央商務區、長安街的英皇集團中心英皇電影城，可形成協同效應。

楊政龍認為，是次與太古地產合作，有助進一步提升英皇影院品牌在內地的知名度，實現經濟效益雙贏。他續稱，去年暑假5部最高票房的電影中，其中3部選擇在北京英皇集團中心英皇電影城舉辦首映禮，有助推動北京文化產業發展。至於三里屯太古里英皇電影城，提供8個獨立影廳，其中一個為貴賓廳，共提供逾1100個座位，配備新一代激光IMAX、LED等電影放映技術。

朝陽區的三里屯太古里，是太古地產內地的重點發展項目；據太古地產網頁資料顯示，三里屯太古里採用仿照京城胡同的開放式設計為意念，總樓面面積約172萬方呎，匯聚約300間零售商舖和餐飲食肆，包括一間由著名日籍建築師隈研吾操刀設計、提供99間客房的精品式酒店瑜舍。

相關字詞﹕楊政龍 三里屯太古里 英皇電影城 英皇影院集團 太古地產

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