接管人1875萬沽海外信託大廈15車位

原由凱龍瑞集團持有

資料顯示，今次售出的海外信託銀行大廈一籃子車位，位於大廈1樓，涉及15個車位，上月以1875萬元售出，平均每個約125萬元。資料亦顯示，舖王鄧成波家族2016年以8528萬元購入該廈41個車位，平均每個208萬元，翌年鄧成波以逾1億元售予凱龍瑞集團，平均每個車位售價高達244萬元，以最新售價計，平均每個車位價值7年間大跌49%。

值得一提，凱龍瑞曾於2022年4月以約16億元放售上述41個車位，連同毗鄰的謝婓道303號KONNECT全幢商廈，去年8月已調低至約12.5億元，減價6億元或32%，惟持有上述兩個物業之公司，接管人已於去年底加入公司成為董事，惟市場暫未有放售其餘部分之消息。

翻查資料，凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族「買殼」購入上述KONNECT，當時有指作價約13.5億元，及後又以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，合共約14.5億元，其中KONNECT樓高25層， 總面積約86,212方呎，業主2018年斥約2億元翻新，並於2020年初完成工程。