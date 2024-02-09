哈羅幼兒園租泰峯基座2.5萬呎

項目料本月底至3月初上載樓書，隨後會於荃灣愉景新城開放4個示範單位，王新興集團董事總經理王惠貞透露，物業基座會提供樓高3層、約5萬方呎的商業樓面，以教育為主題，其中哈羅國際學校將落戶上址，並租用一半面積設幼兒園。

項目253呎起 兩房佔逾半

另作為項目策略合作伙伴的新世界（0017）屬下公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢稱，物業落成後，將由新世界提供物業管理服務。泰峯坐落觀塘道55號，步行到彩虹港鐵站約7分鐘，兩座大樓提供807伙，實用由253至3415方呎；項目主打兩房戶，佔全盤52%，達421伙，實用428至671方呎。另項目設開放式、1房、3房及特色戶，28樓則設空中會所。

新春期間，部分發展商繼續賣樓，恒地（0012）旗下恒基二部的大角嘴利奧坊·壹隅，將於13日（年初四）推售5伙，均位於第1座B室，實用275方呎的1房戶；同時宣布推出新春優惠，買家2月12日至3月11日期間，購買旗下八大新盤指定單位，即可獲贈12,888至28,888元利市，另購買其中六大項目的特選單位，則可享3%折扣優惠。

城軒加推14伙 折實均呎1.86萬

至於裕泰興旗下土瓜灣單幢現樓城軒，昨突加推第2號價單，涉14伙，折實均呎18,618元，較首張價單折實均呎約1.8萬元相若，是次單位位於25至32樓的A、B室，最平單位為25樓A室，實用510方呎的兩房戶，價單定價1118萬元，以發展商最高折扣率20%計算，折實價894.4萬元，實呎17,537元，該批單位亦落實下周五以先到先得形式發售。另推出兩伙頂層連天台特色戶，下周三至4月6日每日中午12時至下午4時招標。

另外，據成交紀錄冊顯示，已屆現樓的會德豐啟德MONACO，原於2021年1月以1067.8萬元、實呎2.39萬元售出的第2B座16樓E室，實用445方呎兩房戶，買家於剛過去周三取消交易，料遭沒收10%訂金、涉約107萬元。