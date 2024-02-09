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十大屋苑歲晚淡靜 本月首周22成交 長假氣氛籠罩樓市 觀望預算案會否再「減辣」

【明報專訊】明日已是大年初一，假期氣氛籠罩整個樓市，加上本月底將公布新一份《財政預算案》，市場普遍預期將進一步「減辣」，令買賣雙方對後市觀望。上月全月錄165宗二手成交、創出10個月新高的十大屋苑，踏入2月份，首周交投僅錄22宗二手成交，其中將軍澳新都城及藍田麗港城均未開齋，而荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊則各佔4宗，已是十大屋苑中最多成交的屋苑。

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，新近終錄本月第3宗成交，原業主持貨逾20多年勁賺離場。美聯區域經理吳肇基稱，太古城明宮閣低層C室，實用582方呎，兩房間隔，原業主以850萬元放盤，減價約52萬元或6%後，以約798萬元成交，實呎13,711元；原業主2003年8月約180萬元購入，持貨20多年，帳面獲利約618萬元或3.4倍。

上月錄16宗成交的紅磡黃埔花園，本月首周暫錄兩宗成交，除交投放緩外，亦再錄二手蝕讓個案。中原副分區營業經理吳國豪表示，黃埔花園9期9座低層E室，實用860方呎，4房1套間隔，享海景，近日以1400萬元易手，實呎16,279元。原業主2019年1450萬元購入，持貨約5年，帳面蝕50萬元或3%，連使費料實蝕約130萬元或9%。

映灣園兩房實呎險守萬元大關

至於上月錄得11宗成交的東涌映灣園，本月暫錄兩宗，最新一宗成交實呎險守萬元大關。中原分行經理曹嘉華透露，屋苑最新成交為8座高層F室，實用550方呎，兩房間隔，享開揚山景，以555萬元易手，呎價10,091元。原業主2013年486萬元購入，帳面獲利69萬元或14%。

美聯：75%受訪者支持「撤辣 」

新一份《財政預算案》將於本月28日公布，美聯較早前透過網上軟件進行意向調查，收回逾400份有效問卷，受訪者中業主、非業主各佔約一半。調查發現多達75%受訪者支持再次「減辣」，或「全面撤辣」，更有約41.2%受訪者表示，如《預算案》提出有效救市方案將加快入市，較去年10月進行同類調查高近13.3個百分點。其中「撤銷或減免住宅雙倍印花稅DSD」成最多受訪者認為可帶來幫助的選項。美聯住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，應出手救市，並估計今年本港一手成交將按年升約43%至約1.5萬宗，惟宗數較2021年仍低約9%；二手則全年有望錄5萬宗，雖較去年升近四成，但較2021年仍低約16%，並較1996年至2021年平均每年6.81萬宗低約27%，整體樓價料升約5%，租金則全年料升約10%，連續3年走勢跑贏樓價。

明報記者

相關字詞﹕映灣園 黃埔花園 太古城 財政預算案 節日氣氛 農曆新年 成交量 十大屋苑 二手成交

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