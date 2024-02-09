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經濟
2024年2月9日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
政府倡虛擬資產OTC須向海關領牌 現有200實體店及250數碼平台等提供服務
JPEX案警再拘3人 累計70人被捕
A股三連升 滬深成交萬億 港股挫203點再失萬六關
彭博：易會滿免職 中組部罕無發內部通知
軟銀近清倉阿里 佔組合降至0.02%
大行削目標價 阿里跌6％險守70元
中國1月CPI跌0.8% 連續4月通縮 14年最低 分析：人行或最快下月減息
羅兵咸料今年零售升5% 北上消費或減
永利澳門去年扭虧 EBITDAR錄9.5億美元
內地新能源乘用車銷量按月跌三成
太古地產港商廈租用率降至93%
迪士尼投資Fortnite 打造「遊戲宇宙」 結合天后Taylor Swift美式足球等流行文化
德地產巨頭憂樓價較高位跌三成
日央行：縱結束負利率 難持續加息
張兆聰：淘天雲業務增長乏力 阿里難獲重估
港元定存高息精選
植耀輝：IGG新遊戲收入貢獻激增
方保僑：期望管理的重要
技術取勝：中興短線15.2元有阻力
盧駿匡：恒指須突破17135點 始確認中線升浪
劉思明：首都機場低殘有力彈 或上試2.75元
周顯：樓市未跌完 衰過2002年
譚新強：香港不需要美斯 亦毋須強求「盛事經濟」
湯文亮：美斯甩底如銀行call loan 結果也是一樣
十大屋苑歲晚淡靜 本月首周22成交 長假氣氛籠罩樓市 觀望預算案會否再「減辣」
維港峰自製複式8000萬新春前易手
哈羅幼兒園租泰峯基座2.5萬呎
接管人1875萬沽海外信託大廈15車位
英皇影院進駐京太古里 涉逾千座位 第3季營運
技術取勝：中興短線15.2元有阻力
【明報專訊】長汽9元關料沽壓大（圖）
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