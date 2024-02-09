內地新能源乘用車銷量按月跌三成

比亞迪新能源車出口3.6萬輛

新能源汽車出口按年增27.1%至9.5萬輛，按月跌6.9%，佔整體乘用車出口26.8%，按年減少5.2個百分點。其中，比亞迪（1211）為3.62萬輛；特斯拉（Tesla）中國有3.16萬輛；吉利汽車（0175）2.78萬輛。至於新能源汽車產量，按年升85.1%至73.4萬輛、按月跌33.3%；批發銷量按年升76.2%至68.2萬輛、按月跌38.8%。

乘聯會：今年新能源車企競爭大

乘聯會表示，今年是新能源車企的關鍵年，競爭注定非常激烈。從燃油車的角度來看，新能源成本降低，燃油車產品更新換代相對較慢，產品智能化程度不高，更多依賴優惠價格來持續吸引客戶；從新能源車角度來看，隨碳酸鋰價格下跌，電池成本降低，造車成本有所下降；且隨着新能源市場高速發展，形成規模效應，產品擁有更多的利潤空間。