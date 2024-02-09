永利澳門去年扭虧 EBITDAR錄9.5億美元

先處理債務才考慮派息

截至去年底止，該集團持有現金13.2億美元，澳門相關業務債務達67.4億美元。旗下永利澳門及永利皇宮的娛樂場季度收益則按年大增5.24倍及5.05倍，達到3.21億美元及4.17億美元；兩者的年度經營收益亦分別達到9.7億美元及14.71億美元，亦分別按年大增3.48倍及4.75倍。

永利澳門執行董事潘宏信在回應分析員關注永利澳門會否在未來12至18個月恢復派息時指出，派息與否要視乎情况而定。當中他們有筆債務於今年底到期需要處理，但是由於過去3年疫情期間燒錢並無生意，集團本身若有資本便要先處理好債務。同時他們亦要應付資本開支，之後才考慮派息問題。

濠賭股偷步升 澳博漲4%

中信里昂發表報告指出，永利澳門第四季度的EBITDA按季增長16%，高出市場共識水平6%至7%，亦高過其預期。其從管理層得知，該集團因應牌照相關的資本開支在未來兩年至2025年底時介乎3.5億至5億美元，但是未有恢復派息的清晰時間表。在春節黃金周檔期將至前，投資者已經偷步追入濠賭股，當中升幅最大為澳門博彩（0880），全日升4.09%至2.54元，永利澳門升幅次之並升3.05%。美高梅中國（2282）則無變動，銀河娛樂（0027）倒跌0.58%。