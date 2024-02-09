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經濟

羅兵咸料今年零售升5% 北上消費或減

【明報專訊】香港零售銷售總額去年按年升16%，羅兵咸永道預期，今年港零售銷售可增長5%至4280億元，對行業前景持審慎樂觀態度，主要考慮到經濟不確定性、地緣政治局勢及港股和房地產市場的不確定性等一系列因素。不過人民幣有望於今年下半年回升，屆時港人亦會傾向本地消費，加上啟德雙子塔落成等，看好下半年復蘇速度更快。

看好下半年零售復蘇加快

去年香港零售行業增長較高的類別包括奢侈品、 服裝、鞋類及相關產品、藥物及化妝品，主要受通關後入境旅遊業復蘇，以及本地費者亦重返商店購物所帶動。該行預期，今年藥物及化妝品、百貨公司和奢侈品行業將有明顯增長，零售銷售可分別按年增長13.9%、19.4%及11.4%，料奢侈品仍對香港零售額增長有明顯貢獻 。

羅兵咸消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合伙人鄭煥然表示，去年第三季起更多港人北上消費，但相信只是因為大型超市新落成，加上北上交通方便，令更多人轉到內地消費。他預計，港人對大型超市新鮮感減少後，消費熱潮將會減退，如人民幣強勢，港人亦會減少北上消費。他又稱，過去政府因水貨客而禁止「一簽多行」，相信重批「一簽多行」後，可能更有助鼓勵遊客來港消費，24小時通關的情况則影響不大。

籲推更多盛事一簽多行吸遊客

被問及美斯事件對盛事經濟影響，鄭煥然形容事件是「好不幸」，認為香港需要有更多大型盛事帶動氣氛，只要有人流，就能帶動經濟。他建議，政府可多做「貼地」措施，汲取經驗後把握下次機會，未來或有其他明星名人來港，吸引不同地區旅客來港。此外，他又建議政府與大灣區城市做好溝通和合作，例如港府日前推動「夜經濟」時，深圳亦推出措施吸引北上消費，認為兩地應避免互相競爭遊客。

此外，香港政府今年將推出一系列廢物管理政策，羅兵咸永道香港氣候與可持續發展合伙人顏貴欣表示，雖然相關措施最初或增加零售商的營運成本，不過採用可替代包裝材料後，不僅可降低短期成本，更可提升長期效益。

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