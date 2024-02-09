大行削目標價 阿里跌6％險守70元

高盛削淘天盈利預測

高盛發表報告表示，阿里第三財季業績符合預期，EBITA（除息稅攤銷前利潤）按年升2%，符合該行及市場預期，主要受淘寶天貓的顧客管理收入（CMR）按年持平所支持。另外，阿里管理層提及，將於未來一年加強淘寶天貓業務的投資，並保持國際商務業務的增長勢頭。

不過，阿里股價反應負面，該行認為這可能反映投資者對管理層來年擬加大投資核心業務的擔憂。該行下調對淘天集團的盈利展望，料2025年及2026年EBITA按年分別跌4%及3%，原先則預計各升3%。高盛維持「買入」評級，惟將目標價由118元下調至102元，主要反映較低的淘天集團的盈利前景。

富瑞：變現率有上升潛力

另一方面，富瑞發表報告表示，阿里巴巴於電話會議中強調公司旗下淘天集團在「雙11」後訂單增長強勁，商家數量亦不斷增加；同時，全球速賣通（AliExpress）的服務「Choice」訂單比例增加，令集團旗下阿里國際數字商業集團（AIDC）增長勢頭持續。

該行續稱，阿里變現率較其他同行低，有上升潛力，而且集團擴大股份回購計劃，反映對長遠前景的信心。不過，考慮到宏觀經濟放緩對網上購物增長的影響；競爭加劇，本地服務和全球化領域的市場營銷支出增加；以及用戶增長低於預期，富瑞維持「買入」評級，調低目標價由128元下降至110元。