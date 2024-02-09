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經濟

軟銀近清倉阿里 佔組合降至0.02%

【明報專訊】軟銀集團公布截至去年12月底止第三季業績轉虧為盈，獲利9500億日圓，結束連續4季虧損，主要受惠科技公司估值回升，帶動旗下願景基金（Vision Fund）期內投資收益創下近3年來的最大漲幅。軟銀同時披露，已接近清倉阿里巴巴（9988）持股，阿里佔軟銀的投資組合比例已由2019年的50%大幅降至0.02%（見圖）。另受惠旗下Arm業績理想，軟銀績前股價偷步彈11%。

期內軟銀的淨收益1.77萬億日圓，按年增5%，9500億日圓的盈利亦遠勝預期，其中單季投資收益4246億日圓，不單扭轉之前兩季投資虧損表現，亦較去年虧損5116億日圓大幅改善。集團科技投資旗艦願景基金期內錄得6007億日圓的投資收益，旗下芯片設計公司Arm於去年9月在納斯達克上市，基金透過出售逾億股Arm而獲得51.2億美元的收益；期內亦因收購T-Mobile US股票而錄得理想收益。

結束連續4季虧損 股價急彈11%

期內中資股對願景基金的投資表現亦起關鍵作用，除了滴滴及字節跳動的估值不斷上升之外，提早沽出阿里亦令到軟銀避免虧損更多。綜合首三季計，軟銀從阿里持股所錄得已變現和未變現估值損失為9430億日圓（約496億港元），但從阿里的預付遠期合約（prepaid forward contract）錄得1.2047萬億日圓的衍生產品收益，有關收益未計及在投資虧損內。換言之，軟銀將可利用遠期合約沽出阿里獲得回報。

集團表示，過去數年將投資的焦點由阿里轉為AI主題，至2023年底，阿里佔軟銀的投資組合比例已由2019年的50%持股量大幅降至0.02%。按軟銀投資組合資產淨值約19.2萬億日圓計，阿里尚餘持倉折合僅約38.4億日圓，折合約2億港元；期內Arm的佔比則由9%大增至32%。隨着阿里的持股幾近清零，中資股票佔軟銀的投資組合佔比亦由2019年的54%大降至8%。

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