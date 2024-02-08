高力黃烱榮：精心設計甲廈 為險企租戶吸內地客

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍去年12月7日在本欄專訪中表示，雖然去年首11個月本港整體甲級寫字樓租金跌6.3%，但受惠於內地訪客來港購買保險產品熱潮持續，向來是保險公司集中地的尖沙嘴甲級寫字樓期內租金卻上漲2%，她預期，尖沙嘴甲級寫字樓跑贏大市的趨勢在今年仍會持續。

寫字樓設玩樂空間 吸引年輕人上班

高力香港項目管理主管黃烱榮是次在專訪中指出，作為寫字樓物業代理，該行向來為客戶提供不少增值服務，並以近期屬甲廈租戶新貴的保險公司客戶來說明，「保險公司很重視搶人才，尤其是年輕的人才，若寫字樓仍是很呆板、四四方方，便難以吸引年輕人才來這裏上班，我們作為項目經理，便要在寫字樓的佈局引入新元素、新思維，例如有比較大的玩樂空間，以吸引年輕人才到保險公司上班。」

另外，黃烱榮表示，本港保險公司的代理往往會帶客戶回公司磋商保險合約細節，而目前內地訪客（Mainland China Visitor、簡稱MCV）是重中之重，所以該行最近在為保險公司設計寫字樓時亦要迎合MCV，例如在貴賓房內設有茶房等，務求令這些MCV賓至如歸，保險公司亦可順利簽到巨額合約。

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