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經濟

香港地產

凱旋門皇宮屋劈價6億 現7億放售 每呎叫價約7.6萬 兩年半前索價13億

【明報專訊】雖然近月一手豪宅交投活躍，但樓市調整下，部分矚目二手豪宅仍要劈價求售。由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門一籃子物業，包括被市場人士稱裝修與「皇宮」相若的「天際獨立屋」，有指最新叫價降至7億元，以實呎約7.6萬元計，較兩年半前叫價約13億元、實呎15.75萬元大劈逾一半。

明報記者

據代理消息透露，上述放售物業，包括朝日閣5伙、觀星閣1伙，另有6個車位，最新以7億元放售，以單位總實用面積共9124方呎計，實呎約76,721元。資料顯示，許智明早於2021年8月起放售朝日閣5伙連6個車位，叫價約13億元，以該5伙實用面積共8253方呎計，平均實呎叫價高達157,518元。換言之，最新每呎叫價較兩年半前大減51%。

值得留意，許智明早在2005年起，分階段購入上述一籃子物業，合共作價約2.87億元，及後多次由不同銀行承做按揭，包括2022年由交通銀行承做按揭，而去年12月更向富英有限公司借貸，公司董事包括宏安集團（1222）高層趙名豪，以及集團旗下財務公司易易壹之董事Stephanie。不過，由於許氏多年前購入，故劈價後最新叫價仍較買入價高4.13億元或1.4倍。

原業主05年起分段共2.87億購入

上述放售的一籃子物業中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設私人泳池，就代理提供相片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及壁畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身均採金黃色為主。單位外望維港景觀，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中上環一帶夜景。

另外，中原市務經理譚永康表示，元朗牛潭尾御翠園今年開齋，一間實用2420方呎連約6000方呎大花園的單號屋，以2980萬元售出，實呎12,314元。原業主2010年6月以約2038萬元買入單位，及後淪為銀主盤，物業升值942萬元或46%。

柏蔚山3房1800萬沽 5年多實蝕三成

北角柏蔚山同錄今年首宗二手成交，中原資深區域營業董事林龍南表示，屋苑3座高層H室，實用833方呎，3房1套間隔，以1800萬元成交，實呎21,609元。上址樓下單位去年8月以2000萬元易手，實呎約24,010元，即同類單位相隔半年後賣平200萬元或一成。原業主2018年2480萬元一手買入，帳蝕680萬元或約27%，連使費料實蝕約828萬元或約33%。

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