凱旋門皇宮屋劈價6億 現7億放售 每呎叫價約7.6萬 兩年半前索價13億

明報記者

據代理消息透露，上述放售物業，包括朝日閣5伙、觀星閣1伙，另有6個車位，最新以7億元放售，以單位總實用面積共9124方呎計，實呎約76,721元。資料顯示，許智明早於2021年8月起放售朝日閣5伙連6個車位，叫價約13億元，以該5伙實用面積共8253方呎計，平均實呎叫價高達157,518元。換言之，最新每呎叫價較兩年半前大減51%。

值得留意，許智明早在2005年起，分階段購入上述一籃子物業，合共作價約2.87億元，及後多次由不同銀行承做按揭，包括2022年由交通銀行承做按揭，而去年12月更向富英有限公司借貸，公司董事包括宏安集團（1222）高層趙名豪，以及集團旗下財務公司易易壹之董事Stephanie。不過，由於許氏多年前購入，故劈價後最新叫價仍較買入價高4.13億元或1.4倍。

原業主05年起分段共2.87億購入

上述放售的一籃子物業中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設私人泳池，就代理提供相片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及壁畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身均採金黃色為主。單位外望維港景觀，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中上環一帶夜景。

另外，中原市務經理譚永康表示，元朗牛潭尾御翠園今年開齋，一間實用2420方呎連約6000方呎大花園的單號屋，以2980萬元售出，實呎12,314元。原業主2010年6月以約2038萬元買入單位，及後淪為銀主盤，物業升值942萬元或46%。

柏蔚山3房1800萬沽 5年多實蝕三成

北角柏蔚山同錄今年首宗二手成交，中原資深區域營業董事林龍南表示，屋苑3座高層H室，實用833方呎，3房1套間隔，以1800萬元成交，實呎21,609元。上址樓下單位去年8月以2000萬元易手，實呎約24,010元，即同類單位相隔半年後賣平200萬元或一成。原業主2018年2480萬元一手買入，帳蝕680萬元或約27%，連使費料實蝕約828萬元或約33%。