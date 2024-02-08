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2024年2月8日星期四
劉思明 數據尋寶
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劉思明：港股先升後回 防穩定市場措施效力漸減
【明報專訊】港股1月下旬率先回升，走勢比內地A股好，昨天在A股攀升情况下卻先升後回，要慎防穩定市場措施效力逐漸減退，焦點將落在個股業績表現。
相關字詞﹕
劉思明
數據尋寶
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