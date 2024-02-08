基金倡歐舒丹美上市 稱每股最少值45元

彭博社昨日引述持有150萬股歐舒丹的基金股東Butler Hall Capital表示，除非接獲每股最少45元的報價，否則董事會應考慮將歐舒丹重新在美國上市。該股昨微跌0.2%至27.75元。

彭博社報道，Butler Hall得悉黑石及控股股東或對歐舒丹作出收購的消息後，向公司董事會致公開信，指歐舒丹是一家全球美容及護膚公司，預期其成長速度是同業兩倍，公司的業務基本面支持每股45至70元的股價，單是美國護膚品牌Sol de Janeiro就值每股40元以上，認為任何對歐舒丹作出低於每股45元報價，都是對集團嚴重低估。

「以港作第一上市地是錯誤」

Butler Hall又提到歐舒丹估值出現大折讓的主要原因是只在香港上市，但集團大部分收入卻來自亞洲以外，當中最重要的資產Sol de Janeiro位於美國，直指歐舒丹以香港作為第一上市地是錯誤。Butler Hall又稱，除非接獲最少每股45元的報價，否則歐舒丹應在美國重新上市，並同時分拆估值可逾80億美元的Sol de Janeiro業務，料可釋放巨大價值，令股價倍翻。

另外，富瑞認為，在港上市的國際公司數量不多，歐舒丹可能會重新審視其在港上市地位或尋求其他選擇，因在本港掛牌帶來高估值和在亞洲尤其是中國建立品牌知名度的吸引力已逐漸消失，歐舒丹在最近一次業績後電話會議上稱不會考慮私有化或兩地上市。