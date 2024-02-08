明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地救市A股全線升 港股尾市倒跌54點

【明報專訊】內地出手救市，中央匯金宣布加碼買入ETF之後，多隻內地股市指數相關的ETF成交創新高，A股成交今年來首破萬億元人民幣。港股早段曾升逾200點，尾市無以為繼，收市倒跌54點，險守萬六關，科技股和內房股沽壓較大。

科技內房股顯著回吐

恒生指數昨高開145點，早段升幅曾擴大至271點，高見16,400點水平，但隨即出現沽壓，臨近中午已掉頭下跌，50天線得而復失，下午曾倒跌101點，收市跌幅略為收窄至54點，報16,081點，大市成交1036億元，較周二減少19%，但連續兩日逾千億元。

科技指數曾跌逾2.2%，是一周以來最大跌幅，收市跌1.64%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）回吐逾1%。大行摩根士丹利看淡內房股，目標價平均調低30%，該行擔心宏觀環境未有起色，置業氣氛疲弱，令銷售和毛利受壓持續更長時間，多隻內房股向下（見表）。

路透社報道，美國參議院有關制裁中國醫藥公司的法案，支持的議員數目降至零，藥明生物（2269）和藥明康德（2359）延續反彈，分別升5.6%和5%，是表現最好的兩隻藍籌。

「南北水」都錄得淨流入，其中「北水」南下淨買入港股23.54億元，扭轉前一天的淨流出情况，最受歡迎的是中移動（0941），淨買入2.78億元，另一方面內地資金已連續13個交易日減持騰訊（0700），昨天淨沽售4.62億元，其次是中芯的淨沽1.04億元。

外資連續7日淨買A股 10個月最長

至於外資就連續7個交易日淨流入A股，時間是去年5月中以來最長，昨天淨買入16.84億元人民幣。而A股昨天由開市升至收市，上證指數收復2800點關口，升幅1.4%，滬深300指數升近1%，兩項指數均以全日高位收市，主要由半導體、醫藥、軍工和汽車股帶動。創業板指數亦升逾2.3%。兩市成交突破1萬億元人民幣，是去年11月以來最多。

不過，人民銀行在農曆新年前延續本周的「收水」趨勢，昨開展3960億元人民幣14天期逆回購，單日淨回籠1480億元人民幣。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，有投資者沽貨套現過年，恒指在16,400點左右有阻力是可理解，雖然相信大市未完成反彈，假期後能上望16,600點水平，但樓市等內地經濟問題未解決，除非數據反映已見底回升，否則最快下半年才有望重上17,000點。

上 / 下一篇新聞

中證監主席易會滿被免職 未有新任命 「券商屠夫」吳清接棒 曾任風險辦處置違規公司
中證監主席易會滿被免職 未有新任命 「券商屠夫」吳清接棒 曾任風險辦處置違規公司
阿里上季少賺4％符預期 回購加碼1950億
阿里上季少賺4％符預期 回購加碼1950億
港府完成發60億元數碼綠債 息率2.9至4.749厘
港府完成發60億元數碼綠債 息率2.9至4.749厘
基金倡歐舒丹美上市 稱每股最少值45元
基金倡歐舒丹美上市 稱每股最少值45元
百勝中國去季多賺81% 勝預期 今年回購規模倍增 股價曾飈28%
百勝中國去季多賺81% 勝預期 今年回購規模倍增 股價曾飈28%
星展香港去年多賺12% 貸款逾10年首跌
星展香港去年多賺12% 貸款逾10年首跌
和記港口:兩大船公司明年改靠鹽田
和記港口:兩大船公司明年改靠鹽田
深圳寬樓市限購 當地戶籍撤落戶等年限
深圳寬樓市限購 當地戶籍撤落戶等年限
渣打傳物色新主席 英前財長賈偉德候選
渣打傳物色新主席 英前財長賈偉德候選
一田暫定次季新界增設兩超市
一田暫定次季新界增設兩超市
Shein就赴美上市 傳與內地監管機構討論
Shein就赴美上市 傳與內地監管機構討論
比亞迪伙法巴安諾 拓歐市場本土化
比亞迪伙法巴安諾 拓歐市場本土化
三大媒體建新體育串流平台 今秋登場 ESPN霍士華納各佔1/3股權
三大媒體建新體育串流平台 今秋登場 ESPN霍士華納各佔1/3股權
憂美商業地產虧損 耶倫：相信問題可控
憂美商業地產虧損 耶倫：相信問題可控
Snap上季收入增5%遜預期 用戶增長放慢
Snap上季收入增5%遜預期 用戶增長放慢
張兆聰：港股進業績期 偏淡機率大
張兆聰：港股進業績期 偏淡機率大
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：洛鉬回調不宜失守4元
技術取勝：洛鉬回調不宜失守4元
劉思明：港股先升後回 防穩定市場措施效力漸減
劉思明：港股先升後回 防穩定市場措施效力漸減
周顯：政府棄本幣 沒錢更麻煩
周顯：政府棄本幣 沒錢更麻煩
湯文亮：最蠢的同學最早買樓
湯文亮：最蠢的同學最早買樓
凱旋門皇宮屋劈價6億 現7億放售 每呎叫價約7.6萬 兩年半前索價13億
凱旋門皇宮屋劈價6億 現7億放售 每呎叫價約7.6萬 兩年半前索價13億
壽臣山15號破年半悶局 5號屋初二招標
壽臣山15號破年半悶局 5號屋初二招標
規劃署建議天水圍巴士廠改建私宅
規劃署建議天水圍巴士廠改建私宅
美孚新邨3房月租兩萬 1978年購入回報達80厘
美孚新邨3房月租兩萬 1978年購入回報達80厘
金巴斥資8901萬 購荃灣商廈單位
金巴斥資8901萬 購荃灣商廈單位
M&G英卓投資管理林若君：高息困擾 亞太房地產沽壓大
M&G英卓投資管理林若君：高息困擾 亞太房地產沽壓大
高力黃烱榮：精心設計甲廈 為險企租戶吸內地客
高力黃烱榮：精心設計甲廈 為險企租戶吸內地客