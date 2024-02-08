中證監主席易會滿被免職 未有新任命 「券商屠夫」吳清接棒 曾任風險辦處置違規公司

奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強表示，參照2016年及2019年中證監換帥市場都有反彈，相信今次換帥亦顯示出政府的決心，挽回市場一些信心，料A股短期會有反彈。但至於能否扭轉跌勢，後續則需要留意經濟及宏觀因素。今次吳清接任中證監主席，蔡金強稱，有別於以往中證監主席均是銀行體系出身，吳清是監管出身，將更有利於政府在具中國特色的金融系統下監管，令股市與政策方向更一致，為實業服務。

分析：吳清監管出身 有利政策執行

內地當局是次委任吳清接手中證監高職，做法碰巧與8年前內地股市適逢大跌，改任劉士余接替時任主席肖鋼如出一轍，引發市場聯想到經歷去年長跌浪後監管當局借口換人。

內地傳媒鳳凰網財經更統計，易會滿在5年任期內，上海A股曾跌破3000點水平多達20次。易會滿年屆59歲，以將近內地公務員退休之齡（60歲）被免職，和他上任時形容中證監主席一職尤如「火山口」一說，似為他的職務之將來先立下存照。易的前任劉士余因涉違紀被查及遭處分；再前一任的肖鋼經歷跌市後被免職，間接反映過去11年中證監主席一職不易為。

易會滿5年任期 A股20次跌穿三千

早於去年初彭博社便有報道指出，易會滿有望調任至銀保監管委會，吳清會過來中證監接替易會滿職務。時隔一年，身兼中共中央委員的的易會滿，由地位比他低、目前只為中委候補委員的吳清接棒，而易會滿今後去向仍未有宣布。內地監管機構近期不停強調要維護資本市場穩定，連中證監近日亦高調表明要嚴厲打擊金融市場違規行為，並大幅規範融資融券業務以圖支持股市。

吳清處理張野「老鼠倉」轟動業界

吳清在過去約35年的職涯上，多在上海市與金融系統之間徘徊。他最為人所知的，便是他在2005年任中證監風險辦主任時，一次過處置了2000年初崛起並號稱股市第一莊的「德隆系」等31家違規證券公司，他的「券商屠夫」封號因此不逕而走。到2009年時，他還出手處理當年融通基金張野涉「老鼠倉」等大案，亦轟動當時基金業界。

明報記者