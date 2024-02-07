十大屋苑上月破300宗租賃 4個月最旺

其中以天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城佔最多租賃成交，前者佔63宗，後者則佔54宗。此外，將軍澳新都城上月租務宗數升幅最大，錄得19宗，較去年12月11宗增8宗或近73%；其次為東涌映灣園，1月錄得47宗租務個案，亦按月升約47%。至於紅磡黃埔花園則為上月租務宗數跌幅最大的十大屋苑，1月錄得11宗租賃，較去年12月18宗按月少7宗或近40%。

嘉湖太古城上月佔逾百宗租賃

至於上月錄得54宗租賃成交、按月升近三成的鰂魚涌太古城，新春前再錄租賃個案。美聯分行市務經理（銷售）陳昌裕表示，太古城海景花園海棠閣中低層B室，實用1015方呎，3房1套間隔，享海景，屬屋苑內優質大單位放租盤，獲同區客以月租3.9萬元承租，實用呎租約38.4元。業主2001年12月以約520萬元購入，租金回報約9厘。

歐裔租客6.5萬租嘉亨灣樓王

美聯高級區域經理周永業表示，西灣河嘉亨灣3座極高層B室，實用1129方呎，屬3房1套連工人套房間隔，享全海景，屬屋苑樓王，由於同類單位少有放租，故獲歐裔租客以6.5萬元零議價承租，實用呎租約58元，暫為屋苑今年最大額租賃成交。業主2018年2980萬元購入，租金回報約2.6厘。

業界：部分買轉租 專才刺激租賃需求

美聯住宅部行政總裁布少明分析，今年1月份未有大型新盤應市，加上專才來港增租務需求，令租務市場罕見於年初暢旺。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，由於本月底將公布《財政預算案》，加上息口有機會至美國總統大選前3個月、即約8月份才見回落，多種因素均令不少準買家「買轉租」觀望後市走勢，造成租賃市場需求持續暢旺，料此情况將維持至今年底，估計全年租金升幅與去年約7%相若。