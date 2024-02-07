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經濟

香港地產

上月零新申預售樓花 新地撤十四鄉項目 一年有5個月未見新增申請 13年來首見

【明報專訊】樓市下行，發展商未敢貿然推盤下，新盤去貨速度大減，除了積存大量貨尾外，現時已批預售樓花同意書但未發售之私人住宅亦高達約2萬伙，發展商過去一年已明顯放慢申請預售樓花步伐。地政總署最新資料顯示，上月再錄得私樓預售樓花同意書「零申請」，為過去一年來第五次。與此同時，新地（0016）旗下最大型樓花項目之一的西貢十四鄉項目，其中兩期更於上月撤回申請，令上月底待批預售單位伙數跌至7717伙，為2020年3月後新低。

據地政總署最新資料，上月預售樓花同意書再錄「零申請」，為去年10月及11月後，4個月內第三次出現私樓「零申請」，而過去一年，若只計及私樓，更出現5次「零申請」，約13年來首見，對上一次出現於2011年7月至2012年6月的一年間。

待批預售7717伙 近4年新低

新地旗下的西貢十四鄉項目，早在2022年7月起分階段申請預售樓花同意書。不過，新地上月突撤回其中的1A（2）期（781伙）及1B期（794伙）之申請，兩期同樣預計明年5月落成，合共涉及1575個單位，為近年最大宗撤回申請個案。新地副董事總經理雷霆表示，由於有關項目建築及設計上作出優化，因應申請程序的要求，集團上月需要先撤回預售申請，現時集團已重新提交有關項目的預售樓花同意書申請。資料亦顯示，同一項目2A期，至上月底仍待批預售，該期提供727個單位，預計明年9月落成。

新地雷霆：撤申預售因優化建築設計

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若只計私宅單位，減辣後3個月內，僅錄得太古地產（1972）、中華汽車（0026）合作的柴灣道前中華巴士車廠項目第1期，於去年12月申請預售，涉及592個單位，比起減辣前3個月的1484伙大跌六成，由於減辣後樓市仍疲弱，加上目前貨尾超過2萬伙的高水平，而已批出預售但尚未發售之私宅單位同時接近2萬伙，因此發展商於減辣後並未有急於為旗下項目申請預售樓花，導致1月再次未有新申請。

此外，據地政總署資料顯示，上月共批出兩項預售樓花申請，共涉1053個單位，按月少約七成，兩個項目分別為會德豐旗下將軍澳日出康城12C期，涉650伙，預計明年12月底落成。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀指出，集團現正積極籌備日出康城12期項目的預售工作，如有進一步消息，將再作公布。至於另一個獲批預售項目是萬科香港發展的大埔馬窩路19號第1期，提供403伙，預計關鍵日期2026年3月底。

明報記者

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